Starbucks chiude il 2023 con due aperture a Roma e all'aeroporto di Malpensa

Per un anno che si chiude, due nuovi store aprono: Starbucks inaugura in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo del brand in Italia, i negozi a Malpensa e a Roma nel centro commerciale Porta, creando un totale di 40 nuovi posti di lavoro. Starbucks e Percassi terminano così il 2023 con ben 35 punti vendita in Italia, di cui 12 inaugurati nell'anno corrente, distribuiti in otto regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia. Nel corso dell'anno sono state assunte 541 nuove risorse ed erogate centinaia di ore di corsi di formazione. Per il 2024, Starbucks e Percassi prevedono un piano di crescita ancora più importante, che coinvolgerà nuove città e regioni.

Il nuovo punto vendita di Starbucks nell'aeroporto di Malpensa

Centro nevralgico della mobilità aerea lombarda, l'aeroporto di Malpensa collega il Nord Italia con il resto del mondo. Dopo il grande successo dello store inaugurato nel 2018 al Terminal 1 dell'aeroporto, ha aperto il 15 dicembre il nuovo chiosco Starbucks al Terminal 2 dello scalo recentemente rinnovato. La struttura si sviluppa su una superficie di 26mq, offre 26 posti a sedere ed è caratterizzata da una palette di colori dalle tinte botaniche, per un ambiente fresco e ospitale. La nuova apertura ha portato all'assunzione di 20 nuove risorse.

Porta di Roma è il centro commerciale più grande della capitale, con un'estensione di 150mila metri quadri, e ospita più di 150 negozi, da oggi anche Starbucks. Il nuovo store, il quinto a Roma città, si sviluppa lungo circa 150 metri quadri ed è stato progettato per accogliere sia visitatori di passaggio, che per offrire una pausa più lunga grazie all'area relax che conta 25 posti a sedere. Saranno presenti nel nuovo negozio 20 nuovi dipendenti. Ad accogliere i visitatori di entrambi i punti vendita sarà l'iconico menù Starbucks. In aggiunta ai drink intramontabili quali il Frappuccino® e le bevande fredde Cold Brew, si aggiungono le proposte della nuova campagna Holiday arricchite con caramello, cioccolata, toffee nut e pan di zenzero, nonché l'innovativa linea Oleato™, con caffè e olio extravergine di oliva siciliano. Golosi bagel e fragranti toast attendono gli amanti del salato, mentre per chi è in vena di dolcezza, niente di meglio di croccanti cookies e invitanti croissant e muffin.

Gli interni del punto vendita di Starbucks nel centro commerciale Porta di Roma

Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italia, ha commentato: «Il 2023 è stato un anno molto positivo per Starbucks e Percassi e siamo orgogliosi di poter contare oggi su 35 punti vendita in Italia. La nostra partnership, nata nel 2018, ha dato e continua a portare i suoi frutti. Il nostro obiettivo per il 2024 è quello di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Italia con nuove aperture e sostenere l'economia dei territori in cui operiamo, collaborando con le istituzioni locali per creare nuovi posti di lavoro». Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia, ha aggiunto: «Le nuove aperture nell'aeroporto di Malpensa e nel centro commerciale Porta di Roma rispecchiano appieno l'obiettivo di Starbucks e Percassi: offrire tutto il meglio dell'esperienza Starbucks a sempre più consumatori, personalizzando ogni punto vendita a seconda del luogo che lo ospita per andare incontro alle esigenze locali. Salutiamo quest'anno guardando con fiducia al 2024, che riserverà ulteriori sorprese a tutti gli appassionati dell'iconico brand».

