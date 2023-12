De'Longhi crea un polo mondiale del caffè con Eversys e La Marzocco

L'azienda De'Longhi ha chiuso un importante accordo nel comparto delle macchine da caffè professionali unendo Eversys e La Marzocco in un singolo gruppo con un fatturato complessivo di oltre 370 milioni di euro, un profitto di 87 milioni e una valutazione superiore a 1,3 miliardi di euro.

De‘Longhi ha chiuso un importante accordo con Eversys e La Marzocco (credits: Tribuna di Treviso)

Eversys, fondata nel 2009, si occupa della produzione di macchine da caffè automatiche e superautomatiche per l'uso professionale, spesso presenti nelle grandi catene. De'Longhi ha iniziato a possedere il 40% di questa azienda nel 2017, per poi acquisirne il 100% nel 2021. D'altra parte, La Marzocco, fondata nel 1927, è specializzata in macchine da caffè espresso semiautomatiche destinate al settore professionale (bar e ristoranti) e ai consumatori di fascia alta. Il 62% di La Marzocco è direttamente controllato dai De'Longhi tramite la holding di famiglia, De'Longhi Industrial Sa, ma alcuni investitori finanziari e manager detengono quote nell'azienda. Per completare questa fusione, il gruppo De'Longhi investirà 374 milioni di dollari: 200 milioni per acquisire una quota dalla holding di famiglia e 174 milioni per liquidare alcune partecipazioni minori di La Marzocco. Questo finanziamento sarà coperto interamente dai fondi interni di De'Longhi, senza ricorrere a prestiti bancari o altri debiti, considerando che al 30 settembre la posizione finanziaria netta del gruppo era positiva per 326 milioni di euro, con una liquidità di circa 1,2 miliardi di euro.

Il controllo del nuovo polo delle macchine del caffè sarà principalmente nelle mani di De'Longhi, con il 61,4%, mentre la holding familiare De'Longhi Industrial Sa deterrà circa il 26,6%, e il restante 12% sarà posseduto dagli attuali azionisti minoritari di La Marzocco. Inoltre, dopo il quarto anno, questi azionisti minoritari avranno la possibilità di uscire dall'azionariato tramite la quotazione in Borsa del nuovo gruppo del caffè. Nell'ambito di questa operazione, De'Longhi, con l'assistenza di Lazard, ha valutato complessivamente il nuovo gruppo per un totale di 1,4 miliardi di dollari. «La Marzocco ed Eversys, pur continuando a mantenere le proprie identità distinte, potranno contare sul pieno supporto e controllo finanziario e organizzativo del gruppo De'Longhi», ha spiegato Fabio De'Longhi, amministratore delegato e vicepresidente dell'azienda. «L'operazione odierna rappresenta quindi un passo fondamentale per consolidare ulteriormente la nostra leadership nel caffè, soprattutto nella fascia premium del mercato, sia domestico che professionale» ha poi concluso.

