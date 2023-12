Ristoranti e hotel di alto livello: la ricetta di Malta per un 2024 da record

Malta si aspetta un record di arrivi di turisti nel 2024. Il ministro Clayton Bartolo ha affermato che le autorità attendono un altro anno storico, con almeno tre milioni di visitatori che visiteranno Malta entro la fine del prossimo anno. «Questi risultati positivi ci pongono una maggiore responsabilità nel continuare ad apportare i cambiamenti e le riforme necessarie» ha affermato Bartolo, aggiungendo che «la priorità per il prossimo anno è una maggiore qualità» dell'offerta. Nel 2024 si dovrebbe quindi superare il record del 2019.

Malta punta al record di turisti nel 2024

Bartolo ha ricordato che in termini di impatto economico il settore ha iniettato nel sistema economico maltese «l'incredibile cifra di 2,8 miliardi di euro». Il governo maltese attuerà una riforma che punti tra l'altro a migliorare gli standard di ristoranti e strutture ricettive e «intensificheremo gli sforzi per la pulizia e la manutenzione pubblica» ha aggiunto il ministro. Recentemente Bartolo aveva parlato di profitti inspiegabilmente bassi dei ristoranti durante il periodo natalizio, nonostante però i tavoli rimanessero occupati. L'associazione degli esercizi di ristorazione ha replicato che i clienti adesso spendono meno che in passato e molti dei membri dell'associazione stanno registrando un calo di fatturato del 20% rispetto agli anni precedenti.

