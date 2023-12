Veganuary, 31 giorni per sperimentare un'alimentazione senza derivati animali

Dal primo gennaio 2024, inizia il Veganuary, una campagna mondiale lanciata dieci anni fa che invita le persone a sperimentare un'alimentazione senza derivati animali per 31 giorni. L'obiettivo principale della campagna, come riportato da una nota degli organizzatori, è quello di far comprendere i molteplici benefici del cibo 100% vegetale sotto diversi punti di vista: sostenibilità ambientale, considerazioni etiche e anche benefici per la salute.

Coloro che decidono di partecipare al Veganuary e provare la dieta vegana riceveranno gratuitamente un libro di ricette, piani pasto e guide nutrizionali per supportarli durante il mese. Tra le molteplici iniziative previste durante l'evento, si evidenziano quelle proposte da Funny Veg, una società specializzata nella consulenza e promozione dello stile di vita vegano. Funny Veg è anche titolare della FunnyVeg Academy, una scuola di cucina interamente dedicata al cibo vegetale, che collabora con aziende partner e docenti per diffondere la consapevolezza sui benefici del cibo di origine vegetale. Gli organizzatori sottolineano che negli anni precedenti hanno registrato la partecipazione di oltre due milioni di persone a questa iniziativa.

