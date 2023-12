Ostuni Rosa Marina Resort cambia nome: ecco come si chiamerà nel 2024

Ostuni Rosa Marina Resort, a partire dal 2024 diventerà Ostuni a Mare. Questo cambiamento, previsto per la stagione estiva del prossimo anno, rappresenta un'evoluzione significativa della nuova proposta di soggiorno della struttura, in uno dei territori cardine del turismo internazionale.

Ostuni Rosa Marina Resort, a partire dal 2024 diventerà Ostuni a Mare

La famiglia Marseglia, proprietaria della struttura sin dal 1984, e punto di riferimento nel settore turistico-alberghiero, è al timone di questo nuovo progetto. La loro stretta connessione con la comunità e il loro impegno verso l'ospitalità sono alla base di questa trasformazione. Il nuovo obiettivo è quello di offrire un soggiorno che sia in grado di valorizzare l'atmosfera unica di Ostuni, la “Città Bianca”, unita alla bellezza del mare di Rosa Marina, per un'esperienza di resort contemporanea e innovativa. La consulenza in gestione del gruppo Egnazia, di Aldo Melpignano - iniziata un anno fa - sarà fondamentale per guidare il percorso di rilancio e re-branding della struttura in vista della stagione 2024.

© Riproduzione riservata