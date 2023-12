Rincari di Capodanno: quanto costa oggi portare in tavola i prodotti del cenone

Altroconsumo ha condotto un'analisi sui prezzi dei prodotti alimentari legati alle festività, utilizzando i dati raccolti da Mkgsm in supermercati, ipermercati e discount in 15 regioni italiane, visitando oltre 130 punti vendita di 18 insegne diverse. Nel corso del 2023, un periodo caratterizzato da un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e da un'accelerazione dell'inflazione, si è notato un aumento nel costo complessivo del carrello della spesa per le festività. Tuttavia, questo aumento non è uniforme per tutti i prodotti e non si applica a tutti gli articoli considerati nel carrello. Nonostante si possa spendere fino a 270 euro, l'aumento medio è stato del 2% rispetto all'anno precedente.

Nel 2023, i cotechini e i zamponi che sono aumentati in media del 13%

Alcuni prodotti hanno subito notevoli aumenti di prezzo, come i cotechini e gli zamponi che sono aumentati in media del 13%, con alcuni casi che superano il 20%. Ad esempio, il Fini Cotechino Modena Igp da 500g ha registrato un aumento del 43% in un anno. Tuttavia, il Citterio Zampone 100% italiano ha visto una riduzione del prezzo (-3%) rispetto all'anno precedente. Le lenticchie hanno avuto aumenti più modesti, del 3% rispetto al 2022, mentre il prezzo del salmone è diminuito del 4%. I panettoni e i pandori in media non hanno subito aumenti di prezzo rispetto all'anno precedente. Tuttavia, c'è una grande varietà di prezzi all'interno di questa categoria, con alcuni prodotti che registrano aumenti fino al 28% e altri che sono diventati più economici con riduzioni superiori al 10%. Per quanto riguarda la frutta, la situazione è diversificata: il prezzo medio dell'ananas è diminuito (-8%), mentre ci sono aumenti significativi per datteri (+12%) e fichi secchi (+7%). Le bevande frizzanti, essenziali per i festeggiamenti di Capodanno, hanno registrato aumenti medi del 4%, ma i rincari possono variare fino al 20% a seconda del prodotto scelto. I prodotti più costosi, come lo Champagne e gli spumanti italiani metodo classico, hanno subito aumenti più contenuti, così come gli Asti Docg. Al contrario, il Prosecco Marca Oro di Valdo e il Bosca Anniversay Brut sono tra quelli con i maggiori aumenti di prezzo.

