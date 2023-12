Brutte notizie per i golosi: cioccolato più caro a Natale

Brutte notizie per i golosi in vista del Natale: con l'avvicinarsi della stagione festiva, il cioccolato sarà più caro. A prevederlo è "Cacao Insights 2024", report pubblicato da RedMarketing, agenzia specializzata in comunicazione e marketing per le pasticcerie e gelaterie.

Prezzi del cioccolato in aumento alla vigilia di Natale

L'incremento - segnalano gli analisti - è attribuito all'aumento dei costi del cacao, che ha già portato a un aumento del 14% del prezzo dei prodotti finiti nell'ultimo anno, con una previsione di un ulteriore aumento del 7% nei prossimi cinque mesi «con quotazioni della materia prima in forte crescita nel breve periodo».

Il report "Cacao Insights 2024" prevede anche un ulteriore aumento dei prezzi del cacao nel breve termine, con un potenziale picco di 4.300 dollari per tonnellata sulla base dei dati elaborati da Redmarketing con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Le previsioni di mercato a lungo termine suggeriscono una possibile riduzione dei prezzi, avvicinandosi ai 3.800 dollari per tonnellata.

