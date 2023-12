Confindustria Alberghi, ecco chi è stato eletto nel nuovo consiglio generale

Lo scorso 29 novembre, presso la sede del Cnel, nel corso dell'assemblea privata di Associazione italiana Confindustria Alberghi si è tenuta l'elezione del nuovo consiglio generale e degli organi di controllo. Sono 36 gli eletti del nuovo consiglio generale, cinque i rappresentati per i revisori contabili tra effettivi e supplenti e due le nuove realtà che completano il quadro dei probiviri.

Ecco chi è stato eletto nel nuovo consiglio generale di Confindustria Alberghi

Il Consiglio Generale, che resterà in carica per il biennio 2023/2025, risulta quindi così composto: Arnaldo Aiolfi, Club Mediterranee; Fabiano Aouad, Accor Hotels; Francesco Brunetti, Starhotels; Massimo Caputi, Hotel Vilon; Giancarlo Carniani, To Florence Hotels; Giancarlo Carriero, Albergo Regina Isabella; Sabrina Ceprini, Altarocca Wine Resort; Fausto Ciarcia, Rome Cavalieri a Waldorf Astoria Hotel - Hilton Italiana; Marcello Cicalò, Bluserena SpA; Nicola Vladimiro Ciccarelli, Swadeshi SpA; Liliana Comitini, B&B Hotels; Federico De Giuli, Casa del Pingone; Giuseppe De Martino, Marriott Hotels International; Carlos Diaz Ruiz, Belagua Italia SpA; Elisabetta Fabri, Starhotels; Lidia Falzone, Lanterne Magiche Alagona Srl; Christian Feliciotto, Hotel Nazionale Sanremo; Andrea Fiorentini, Sol Melià Italia Srl; Marco Gilardi, Nh Italia SpA; Luca Giuliano, Mediterranean Hospitality Srl; Marina Lalli, Terme di Margherita di Savoia, Alessandro Martello, Hotel Plaza Venice Mestre; Giovanni Materazzo, Oliver Club Metaponto, Gianna Mazzarella, Hotel Pagoda; Cataldo Melpignano, Egnathia Iniziative Turistiche SpA Borgo Egnazia; Demetrio Metallo, Baia di Tempsa Cav. Metallo Srl; Paola Michelacci, Grand Hotel Michelacci; Massimo Milazzo, Marriott Hotels International; Vittorio Modena, Hotel Milano Scala; Giuseppe Pagliara, Nicolaus/Valtur; Stefano Terranova, Grand Hotel Duca D'Este - Fincres SpA; Paolo Terrinoni, Voi Hotels SpA, Giuseppe Vagnozzi, Hotel Villa Elena; Roberto Vanonni, Hotel Raphael; Sofia Gioia Vedani, Planetaria Hotels e Antonio Zacchera, Zacchera Hotels.

Sono stati inoltre eletti come Revisori Contabili effettivi per il quadriennio 2023/2027: Massimo Fraboni, professionista; Andrea Giammaria, Grand Hotel Duca D'Este e Rubina Peluso, Swadeshi SpA mentre Mattia Cecchinato, Tura Hotel Bologna & Stazione, e Giovani Coffaro, Marriott Hotel International, nominati revisori contabili supplenti. Eletti anche i due probiviri Angelo Berlangeri, Albergo Villa Ave, e Monique Kraft, Hotel Kraft, che si aggiungono a completamento del nuovo collegio. «Il settore alberghiero ha un potenziale di crescita che va sostenuto grazie ad una politica lungimirante e sono certa che con questa composizione l'Associazione si è dotata di un team di spessore capace di guardare alle nuove sfide con spirito coeso e collaborativo» ha dichiarato Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi.

