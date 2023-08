Vacanze, il caro prezzi non frena gli italiani: in 15 milioni in viaggio a luglio

Le vacanze estive del 2023 hanno registrato un'impennata di viaggiatori italiani, nonostante le sfide economiche del caro prezzi. Secondo il bilancio di Coldiretti/Ixè, ben 15,6 milioni di italiani hanno goduto di una pausa durante il mese di luglio, segnando un incremento dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Più di 15 milioni di italiani in viaggio a luglio

L'ultimo weekend ha visto una significativa affluenza di partenze, tanto che è stato segnalato un bollino rosso per molti dei 20 milioni di italiani pronti a partire per le ferie ad agosto. La preferenza per le mete nazionali è stata evidente, spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, il desiderio di riscoprire le bellezze d'Italia e il piacere di ritornare in posti familiari dove ci si è trovati bene negli anni passati, godendo di un ambiente accogliente, servizi di qualità e persone amichevoli.

Tuttavia, nonostante la predominanza di destinazioni italiane, un considerevole 29% degli italiani, quasi 1 su 3 tra i viaggiatori, ha scelto di trascorrere una vacanza all'estero, alla ricerca di nuove avventure e esperienze oltre i confini nazionali.

© Riproduzione riservata