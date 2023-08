Esselunga, Conad ed Eurospin i brand della Gdo più influenti sul web nel 2023

Secondo l'Osservatorio sulla reputazione digitale dei marchi della grande distribuzione organizzata, realizzato da Comin & Partners in collaborazione con KPI6, Esselunga, Conad ed Eurospin emergono come i brand più influenti nel dibattito online durante il periodo gennaio-giugno 2023.

Il fattore più rilevante per i consumatori nelle discussioni è stato il prezzo dei prodotti, superando in importanza sia la qualità che la fiducia nel brand. In particolare, il prezzo ha raggiunto picchi del 68% nelle conversazioni sulla Coop, del 67% riguardo alla Lidl e del 63% nelle discussioni su Eurospin. L'inflazione è stata una delle principali preoccupazioni dei consumatori, manifestando emozioni negative come disapprovazione al 68% e rabbia al 29%.

Inoltre, l'impegno verso la Corporate Social Responsibility (CSR) ha giocato un ruolo significativo nel consolidamento della reputazione online dei marchi della Gdo. Le iniziative benefiche dei brand sono state uno degli argomenti più ricorrenti sul web, e Conad (46%), Coop (26%) ed Esselunga (10%) sono stati i marchi più associati a queste attività. Le menzioni in merito si sono caratterizzate per le emozioni positive e il forte apprezzamento per la scelta delle aziende di investire nel sociale.

