Olio extravergine di oliva: emergenza scorte? Produzione in calo nei maggiori Paesi

Ne avevamo parlato qualche giorno fa, esponendo le preoccupazioni di produttori di olio extravergine di oliva in previsione della prossima stagione, caratterizzata da un segno meno come lo è già stata la campagna 2022/23. Annate difficili per tutto il comparto dell'olio: pure quella che ci stiamo lasciando alle spalle è stata segnata da un significativo calo nella produzione a livello europeo.

Olio. Produzione in calo in tutta Europa

I dati riferiti al 2022/'23 sono stati esposti dal Civil Dialogue Group, il gruppo di esperti della direzione Agricoltura della Commissione Europea, le cui stime sono state riprese da Assitol, l’Associazione italiana dell’industria olearia.

I prezzi lievitati che i consumatori vedono soprattutto nella grande distribuzione sono dovuti principalmente a questa situazione. C'è poco olio, le scorte stanno finendo, e per questo diventa di settimana in settimana sempre più caro. La Spagna , maggiore produttore mondiale che da sola rappresenta quasi la metà dei volumi del mondo, ha visto diminuire del 56% la propria produzione, che si è fermata a 664mila tonnellate di olio d’oliva. Stesso discorso per l’Italia, con 241mila tonnellate, registra un calo del 27% rispetto alla campagna precedente. In controtendenza la Turchia (+17%), mentre la Tunisia conosce un -25% che ha visto ridurre anche il suo export.

