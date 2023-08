Sushi all’italiana: da Eat Happy parla sardo

Per gli amanti del sushi all’italiana, che combina il pesce crudo preparato alla maniera giapponese, insieme a ingredienti della tradizione del Bel Paese, Eat Happy, multinazionale innovativa nel settore del food e specializzata nella produzione di sushi, presenta la nuova linea di sushi ispirata alla cucina sarda, con i gustosi Poké A-jo e Sardinia Tuna Roll con fregola e pane carasau provenienti da fornitori locali.

Eat Happy lancia la nuova linea ispirata alla cucina sarda

Nata per celebrare i prodotti e i sapori unici della nostra Sardegna e il gusto raffinato del pesce crudo, le nuove referenze di Eat Happy sapranno rendere quest’esperienza culinaria ancora più affascinante e gustosa per gli amanti del pesce crudo e della buona cucina italiana. A partire dal 1° agosto in tutti i punti vendita Eat Happy a Cagliari, Sassari, Capoterra, Tortolì, Oristano e Abbiadori, i consumatori potranno trovare negli scaffali due differenti referenze, a partire da 9,99€.

La Poké A-jo è un vero viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori sardi. La sua base con fregola si unisce al sapore raffinato del tonno crudo, completato dalle carote marinate, ceci e pomodorini. La vera sorpresa è il topping di pane carasau alla paprika, una variante originale del celebre pane sardo che conferisce un tocco affumicato e piccante a questo piatto unico. L’arte del sushi raggiunge poi nuove vette con il Sardinia Tuna Roll, un'irresistibile combinazione di sapori a base di tonno, avocado e formaggio spalmabile. Immancabile anche qui il topping al pane carasau alla paprika, per un’esplosione di gusto ad ogni morso.

«Siamo entusiasti di presentare il Poké A-jo e il Sardinia Tuna Roll, due nuove creazioni che vogliono celebrare l'anima di due terre, quella nipponica e quella sarda, racchiudendone i sapori in un unico morso.” ha commentato Andrea Calistri, ceo & managing director Italia di Eathappy Group - In Eat Happy poniamo grande attenzione alla ricerca e all’innovazione culinaria e creativa, sperimentando sempre nuovi abbinamenti che siano in grado di soddisfare i palati di tutti gli amanti del buon cibo e della cucina di qualità».

© Riproduzione riservata