Tenda o camper: 2,3 milioni di italiani hanno scelto la vacanza estiva “open air”

Quest'estate, circa 2,3 milioni di turisti italiani hanno optato per una vacanza all'aperto, scegliendo di soggiornare in tenda, roulotte o camper. Questa tendenza è stata rilevata da un'analisi condotta da Coldiretti/Ixè in occasione della notte di San Lorenzo, un momento tradizionalmente dedicato all'osservazione delle stelle cadenti, note come Perseidi. Questo conferma l'apprezzamento dei viaggiatori per le vacanze en plein air.

Un motivo dietro a questa scelta è l'aumento dei prezzi, che ha spinto molte persone a cercare opzioni più economiche per l'alloggio e a optare per soluzioni di cucina autonoma. Inoltre, la possibilità di godersi gratuitamente lo spettacolo della natura ha influenzato positivamente questa scelta. I giovani preferiscono principalmente la tenda come forma di alloggio, mentre le persone più mature con maggiore disponibilità finanziaria tendono a privilegiare la roulotte e soprattutto il camper. Circa la metà dei turisti "open air" viaggia in camper.

L'industria turistica italiana ha colto questa opportunità e ha sviluppato una varietà di servizi lungo tutto il paese, tra cui aree di sosta e quasi tremila campeggi in luoghi come il mare, le città d'arte, la montagna e la campagna. Si stima che ci siano circa 12.000 piazzole di sosta negli agriturismi italiani, particolarmente apprezzate dai camperisti e dagli amanti delle vacanze all'aperto.

