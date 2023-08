Turismo, Pecoraro Scanio: «Gli italiani preferiscono l'estero: è un allarme»

«Un governo che spende soldi per campagne pubblicitarie non può essere muto e inerte sul crescendo di notizie di crollo di prenotazioni per prezzi ingiustificati dal Nord al Sud. I turisti italiani preferiscono l’estero e quelli stranieri denunciano sui social piccole e grandi truffe da pochi esercenti avidi e miopi che creano danni enormi di reputazione a intere aree o categorie. Occorre che anche comuni e regioni non sottovalutino questi allarmi». Lo afferma in un video Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e docente alle lauree magistrali di turismo di Milano Bicocca, Roma Tor Vergata e Napoli Federico II lanciando l'allarme sulla crisi del turismo italiano dalla Sardegna alla Puglia, e su prezzi truffa da Como a Roma e disservizi nei trasporti da Catania alla Sardegna passando per la Basilicata.

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde

«Serve un’educazione ad un turismo responsabile e sostenibile ma anche una efficace attività di controllo a tutela dei turisti e di quella grande maggioranza di operatori corretti e professionali. E sui trasporti non è possibile che una stampante che prende fuoco blocchi l’aeroporto di Catania per settimane danneggiando tutto il turismo in Sicilia» ha concluso.

FONTE: Italpress

© Riproduzione riservata