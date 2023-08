Agosto resta il mese delle ferie: oltre 20 milioni di italiani in vacanza

Quest'anno, oltre 20 milioni di italiani hanno scelto di trascorrere le loro vacanze nel mese di agosto, segnando un aumento del 25% rispetto a luglio. Le destinazioni di scelta variano tra spiagge, campagne e montagne, con strade e autostrade affollate nonostante le sfide legate al caldo, ai rallentamenti del traffico e ai costi elevati. Questi dati emergono da un'analisi condotta da Coldiretti/Ixè in occasione del fine settimana caratterizzato da una massiccia ondata di partenze, in vista dell'avvicinarsi del Ferragosto.

Nell'estate, il mare rappresenta la destinazione principale, con agosto che tradizionalmente registra i prezzi più elevati per alloggio, vitto e servizi come ombrelloni e lettini. Quest'anno, però, tali costi sono influenzati dall'aumento dell'inflazione, che ha determinato un aumento dei prezzi in tutti gli aspetti della vacanza, inclusi i viaggi. La maggioranza degli italiani in vacanza (50%) opta per soggiorni inferiori a una settimana, mentre quasi il 25% prevede un periodo tra 1 e 2 settimane. Inoltre, un fortunato 4% ha programmato vacanze di oltre un mese.

È evidente una netta preferenza per le mete nazionali, spinta dalla prossimità alla residenza, dalla volontà di esplorare le bellezze d'Italia o di ritornare in luoghi conosciuti e apprezzati in passato. Tuttavia, il 29% degli italiani che viaggiano ha deciso di trascorrere le vacanze all'estero, nonostante le preoccupazioni legate alla situazione internazionale, inclusa la guerra in Ucraina.

