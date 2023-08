Ecco quali sono i cibi da spiaggia preferiti dagli italiani in estate

L'inflazione e l'aumento dei costi delle vacanze stanno spingendo sempre più famiglie a optare per il pranzo al sacco in spiaggia come soluzione per risparmiare denaro senza dover rinunciare all'esposizione al sole. Questa tendenza è stata rilevata da un'indagine condotta da Coldiretti/Ixè, la quale evidenzia che, nonostante le preferenze siano cambiate rispetto al passato, il trend del fai da te lungo le coste italiane sta diventando sempre più popolare, enfatizzando l'attenzione all'ambiente e alla salute.

Cosa preferiscono mangiare gli italiani in spiaggia?

Secondo i dati riportati dalla Coldiretti, il pranzo preferito in spiaggia è l'insalata a base di riso, pollo o frutti di mare, portata da casa e scelta dal 34% dei vacanzieri. Segue la semplice macedonia, scelta dal 18% dei partecipanti all'indagine, e la classica caprese con mozzarella e pomodoro, che è una scelta imprescindibile per il 12% delle persone. Al contrario, piatti tradizionali come la frittata di verdure o pasta (7%), la parmigiana (5%), le lasagne (5%) e le polpette (4%) stanno perdendo terreno.

Oltre al fattore economico, la scelta degli alimenti da portare in spiaggia è influenzata anche dalla crescente attenzione alla salute da parte di un numero considerevole di italiani. Molte persone cercano cibi che non solo siano pratici, ma anche salutari, al fine di mantenere una buona forma fisica. Tuttavia, il cibo continua ad essere un elemento cruciale durante le vacanze in Italia, dove circa un terzo della spesa turistica è destinato all'esperienza culinaria. Gli italiani si dedicano a pasti nei ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismi e indulgono anche in cibo di strada e prelibatezze enogastronomiche.

Questa tendenza è supportata dal fatto che l'Italia vanta una vasta gamma di specialità alimentari certificate come Dop/Igp/Stg (320), vini Doc/Docg (415) e prodotti alimentari tradizionali (5450). La rete di mercati di vendita diretta degli agricoltori, rappresentata da Campagna Amica, contribuisce ulteriormente a sostenere questa cultura culinaria radicata nel paese. «L’Italia è il solo Paese al mondo che può vantare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare che peraltro ha contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di una bellezza unica - ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. La difesa della biodiversità non ha solo un valore naturalistico, ma è anche il vero valore aggiunto delle produzioni agricole nazionali e un motore trainante della vacanza Made in Italy».

