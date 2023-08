Ita Airways, da settembre si riattiva la tratta aerea Milano-Trieste

A partire dal primo settembre di quest'anno, verrà ripristinato il collegamento aereo tra l'aeroporto di Trieste e l'aeroporto di Milano Linate grazie a voli operati dalla compagnia Ita Airways. Saranno disponibili due voli al giorno in entrambe le direzioni: partenze da Trieste alle 7.30 e alle 13, e partenze da Linate alle 11.15 e alle 20.05. Durante i fine settimana, ci sarà un volo aggiuntivo: partenza da Trieste il sabato alle 8.00 e da Linate la domenica alle 20.05.

Si riattiva la rotta aerea Milano-Trieste

Secondo quanto spiegato dal leader principale della Giunta, il conseguimento di questo risultato è stato frutto di un notevole sforzo, che ha coinvolto non solo l'Amministrazione regionale, ma anche i dirigenti dell'Aeroporto di Trieste, dell'Enac e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per essere più precisi, la connessione con l'aeroporto di Linate è stata attivata dopo diversi mesi di analisi e negoziati con la Commissione europea.

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, tutti i residenti nella regione Friuli Venezia Giulia avranno diritto a un prezzo massimo fissato a 55 euro per tratta se acquistano i biglietti entro 10 giorni dalla data del volo. Dopo tale termine, la tariffa massima non potrà superare i 125 euro per tratta, tasse escluse. Inoltre, saranno previste ulteriori riduzioni del costo dei biglietti per due categorie di residenti: gli studenti sotto i 27 anni e le persone oltre i 65 anni che viaggiano per motivi di salute. Per loro, il prezzo massimo per viaggiare dall'aeroporto regionale su voli Ita Airways da e per Milano Linate sarà sempre di 49 euro per tratta, indipendentemente dalla data di acquisto.

