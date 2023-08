Catania: l'aeroporto chiuso fino alle 13 a causa dell'eruzione dell'Etna

Non c'è pace per l'aeroporto di Catania. Altri disservizi per lo scalo siciliano, già messo a dura prova dall'incendio che lo aveva colpito lo scorso luglio. Stavolta però è tutta "colpa" dell'Etna: il vulcano è in attività eruttiva e per motivi di sicurezza nessun volo partirà o arriverà a Catania fino almeno alle 13 di oggi.

Catania, aeroporto chiuso a causa dell'Etna

«Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea — si legge in una nota —. Per informazioni sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto»

