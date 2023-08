Che tempo fa a Ferragosto? Bollino rosso in 3 città: ecco quali

Dopo un paio di settimane in cui si è tornato tutto sommato a respirare in gran parte d'Italia, dopo l'afa che ha caratterizzato la seconda metà di luglio, tornano i bollini rossi per Ferragosto.

Bollino rosso a Firenze

In particolare sono tre le città maggiormente attenzionate per quanto riguarda l'aumento delle temperature. Come comunica anche il Ministero della Salute, infatti, l'allerta scatta per Bolzano, Brescia e Firenze. Le massime percepite? 35 gradi nella prima, 36 nella cittadina lombarda e ben 38 nel capoluogo toscano.

Le temperature saliranno un po' ovunque e, in aggiunta ai bollini rossi, vengono segnalati anche altrettanti arancioni, sinonimo di condizioni di rischio per la salute di anziani e soggetti fragili: Bologna, Perugia e Verona.

