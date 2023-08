Nubifragio a Bardonecchia, Hotel La Betulla tra i più colpiti

Non si placa l'emergenza meteo a Bardonecchia dopo che un violento nubifragio ha colpito la località piemontese nella scorsa notte. Violente precipitazioni, nella serata di ieri hanno esondato i fiumi poco distanti (torrente Frejus e il Rio Merdovine), proprio durante i festeggiamenti per il patrono locale. Via Einaudi tra le zone più colpite, molti danni registrati per l'Hotel La Betulla, con il piano seminterrato interessato dall'ondata di piena.

I danni a Bardonecchia - da Rai News

Centinaia gli sfollati, ritrovati tutti i dispersi ma l'allerta continua anche nelle prossime ore. «Rimanete in casa, nuova allerta per il pomeriggio» fanno sapere dal Comune piemontese. Si consiglia l'utilizzo dell'auto solo se strettamente necessario, ma nel pomeriggio è previsto un altro temporale. Per scongiurare il pericolo esplosioni, inoltre, ieri sera è stata interrotta l’erogazione del gas.

