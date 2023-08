Anti-inflazione, Italgrob: «Bene iniziativa per sostenere consumi e spesa»

In una nota il Presidente Italgrob, Antonio Portaccio, in merito all’iniziativa del Governo di dar vita ad un paniere di prezzi calmierati, dichiara: «Come Italgrob, la Federazione Italiana dei Distributori Horeca, siamo lieti dell’iniziativa ‘Trimestre anti-inflazione’ promossa dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che ha lo scopo di contenere la pressione inflattiva che continua a pesare sul potere d’acquisto delle famiglie».

«Nonostante i dati pubblicati dall’Istat, che fotografano una inflazione in diminuzione, +6% su base annua e un rallentamento dal 10,5% al 10,4% sul carrello della spesa, osserviamo che i consumi interni rimangono ancora deboli, segno evidente che l’inflazione sta pesando, e tanto, su famiglie e cittadini. Italgrob – aggiunge Portaccio – in questi ultimi mesi, grazie alle 3.800 imprese del comparto distributivo, è riuscita a contenere l’aumento dei prezzi al consumo anche andando ad incidere sulle marginalità operative, evitando così che l’aumento dei prezzi venisse scaricato sui consumatori finali».

«Siamo consapevoli che il processo per arrivare a rendere strutturale una misura sul contenimento dei prezzi debba coinvolgere tutte le realtà che a vario titolo si occupano dell’Agrifood italiano, ed è perciò necessario che anche l’industria produttiva e le imprese del settore possano trovare un punto di caduta comune fra tutti i protagonisti della filiera agroalimentare italiana che consenta di arrivare ad una sintesi costruttiva che sia utile per il Paese e per i cittadini» conclude Portaccio.

