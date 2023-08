Nuove rotte aeree da Ancona per Barcellona, Vienna, Bucarest e Amsterdam

Aeroitalia e Ancona International Airport hanno annunciato nuovi collegamenti diretti tra Ancona e Barcellona, Vienna e Bucarest (Baneasa), che avranno inizio dal prossimo 15 settembre, e la grande novità è l'introduzione dei voli per Amsterdam entro l'anno.

Aeroitalia e Ancona International Airport hanno annunciato nuovi collegamenti diretti con Barcellona, Vienna e Bucarest

«Presentiamo quattro nuove destinazioni internazionali - Barcellona, Vienna, Bucarest e Amsterdam», ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. «Questi collegamenti ci permetteranno di essere connessi con tutta Europa. È una sfida significativa, soprattutto in un momento in cui il turismo nazionale sta sperimentando una redistribuzione delle presenze e dei mercati di riferimento dopo la fine delle restrizioni del Covid e la riapertura degli aeroporti».

«Le città di Barcellona, Vienna, Bucarest e Amsterdam sono importanti mete europee che sicuramente ci aiuteranno a promuovere la nostra regione all'estero e favorire la crescita e la destagionalizzazione del turismo locale", ha aggiunto Acquaroli. "Inoltre, stiamo lavorando per garantire la continuità territoriale. Queste azioni congiunte mirano a far conoscere al mondo le nostre grandi potenzialità, non solo nell'accoglienza, ma anche nell'economia in generale».

«Abbiamo ascoltato attentamente le esigenze delle imprese che hanno affrontato a lungo problemi di infrastruttura che hanno impattato la loro competitività a livello internazionale", ha sottolineato il presidente. "Stiamo lavorando anche sul miglioramento delle strade e delle ferrovie, ma ci vuole tempo. Nel frattempo, l'aeroporto darà risposte concrete per favorire lo sviluppo della nostra regione».

© Riproduzione riservata