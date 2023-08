Troppi turisti alla Villa del Balbianello: diventerà a numero chiuso

Da anni il complesso di Villa del Balbianello, situato a Tremezzina sulle sponde del lago di Como e di proprietà del Fondo per l'Ambiente Italiano (Fai), ha attirato un afflusso straordinario di visitatori, diventando uno dei luoghi più visitati in Italia. Tuttavia, il successo travolgente ha portato ad una situazione di sovraffollamento, che mette a rischio sia la conservazione del bene storico sia la qualità dell'esperienza dei visitatori.

La Villa del Balbianello

E a partire da domani 3 agosto, il Fai ha adottato una misura senza precedenti: limitare gli accessi alla villa storica e al giardino. Al fine di garantire un'esperienza più piacevole e rispettosa, sarà obbligatorio prenotare il biglietto tramite il sito web dedicato alla villa. Ogni ora saranno resi disponibili dai 150 ai 200 ingressi, stabilendo un tetto massimo di 1.200 visitatori al giorno.

Questo limite rappresenta una riduzione significativa rispetto alla frequenza abituale di visitatori che, in passato, aveva raggiunto picchi di oltre duemila ingressi giornalieri. Durante questa stagione, erano previste fino a 40mila presenze ad agosto, ma il Fai ha scelto di ridurre la cifra a causa della necessità di preservare l'integrità della villa e di offrire un'esperienza più piacevole a chiunque voglia visitarla. Villa del Balbianello ha attirato anche l'interesse del mondo del cinema, diventando una rinomata location per celebri registi. Dalle scene della saga di "Star Wars" a quelle del ciclo di "007", la villa ha catturato l'attenzione di numerosi spettatori in tutto il mondo.

