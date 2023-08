Vivere da star di Hollywood? Gwyneth Paltrow affitta su Airbnb la sua guest house

Chi non ha desiderato, almeno una volta nella vita, di vivere come una star di Hollywood? Ora si può. L’attrice da premio Oscar Gwyneth Paltrow inizia la sua nuova avventura da host di Airbnb. Gwyneth Paltrow, infatti, affitterà la sua guest house di Montecito, in California: un delizioso villino che si affaccia sulle colline di Los Angeles. Qui l'attrice di Iron Man trascorre il suo tempo libero col marito Brad Falchuk. La guest house di Gwyneth Paltrow sarà a disposizione per l'affitto dal 15 agosto per una notte, per un massimo di due ospiti, a sabato 9 settembre.

La casa di Gwyneth Paltrow a Montecito (credits: Stephen Paul)

Chi soggiornerà qui trascorrerà una vacanza da vera star: in ogni stanza c'è la possibilità di sperimentare i lussi della sua vita da star. Nel bagno ci sono i prodotti Goop, il marchio di bellezza e benessere di cui è fondatrice; in cucina, uno chef preparerà piatti squisiti e salutari da consumare in compagnia sua e di suo marito.

© Riproduzione riservata