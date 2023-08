Chiude temporaneamente il Bar degli Specchi a Trieste per il maltempo

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Caffè degli Specchi, un celebre bar storico situato nella centrale piazza Unità d'Italia a Trieste, è stato costretto a chiudere temporaneamente. Il titolare, Riccardo Faggiotto, ha spiegato che ieri le forti piogge e il vento hanno causato danni significativi all'interno del locale, rendendo impossibile la sua riapertura.

Il Caffè degli Specchi, a causa del maltempo, è stato costretto a chiudere temporaneamente

«Abbiamo riscontrato problemi all'impianto elettrico mentre ieri sono stati registrati allagamenti all'interno del locale, nel seminterrato. Stiamo intervenendo sull'impianto elettrico ma non abbiamo ancora una data precisa per la possibile riapertura. Stiamo lavorando 24 ore su 24» ha raccontato Faggiotto. «Questa è la prima volta, fatta salva la parentesi Covid, che il locale rimane chiuso in 13 anni».

© Riproduzione riservata