Federalberghi Terme alla Santanchè: «Termale pilastro del turismo italiano»

In un clima di condivisione e ascolto, la Federazione Federalberghi Terme, guidata dal presidente Emanuele Boaretto, ha incontrato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, per presentare un progetto volto a promuovere il termalismo medicale e il "Turismo della Salute". La delegazione di Federalberghi Terme, costola della federazione, ha mostrato alla ministra Santanchè l'impegno e la coesione del gruppo nel seguire da vicino le tematiche legate al termalismo e puntare a una visione più ampia e innovativa per il settore. L'obiettivo principale della federazione è quello di preservare il termalismo medicale, ma anche di spingersi oltre, offrendo un nuovo prodotto turistico mirato alla prevenzione e al benessere: il "Turismo della Salute".

«Questo rappresenta un punto di partenza per una costante e fruttuosa collaborazione con il ministero che guida il nostro settore - ha dichiarato il presidente Boaretto durante l'incontro. Era importante mettere in luce i passaggi essenziali del nostro ambito per potenziare e sostenere una realtà come la nostra, tanto incisiva per il comparto turistico». La ministra Santanchè si è mostrata entusiasta riguardo all'iniziativa della federazione, ribadendo l'importanza delle terme italiane come pilastro fondamentale nella strategia di sviluppo turistico del paese. «Benessere, prevenzione e riabilitazione sono elementi chiave per il turismo destagionalizzato su cui si fonda la crescita dei territori termali» ha sottolineato.

Durante la visita, svoltasi in un'atmosfera di positiva interazione e comprensione reciproca, è stato deciso di pianificare incontri periodici con il ministero a partire dal prossimo settembre.

