Non idoneo alla guida per il troppo alcol? C'è il taxi che ti riporta a casa gratis

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha firmato un protocollo d'intesa con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno al fine di ridurre le stragi del sabato sera, provocate dall'abuso di alcol prima di mettersi al volante. La nuova iniziativa prevede l'avvio di un progetto sperimentale, finanziato dal ministero stesso, che fornirà un supporto ai giovani frequentatori dei locali notturni. Il cuore dell'iniziativa è l'offerta di un servizio di taxi gratuito per chi, dopo una serata trascorsa in discoteca, si troverà in condizioni non idonee a mettersi alla guida.

Arriva il taxi per riportare a casa chi non è idoneo alla guida dopo una serata in discoteca

L'allarmante aumento degli incidenti stradali, causati dall'eccesso di alcol, ha spinto il ministro Salvini a ideare questa iniziativa. Attraverso il progetto pilota, sarà possibile sottoporsi a un rapido alcol test all'uscita della discoteca. Coloro che supereranno il limite di legge saranno incentivati a prendere un taxi o una navetta fornita dal programma per tornare a casa in sicurezza. Le discoteche aderenti al protocollo metteranno a disposizione personale qualificato che aiuterà i giovani a effettuare l'alcol test e a prenotare il servizio di trasporto gratuito. Questa collaborazione tra i locali di intrattenimento notturno e il ministero dei Trasporti mira a promuovere una cultura della responsabilità e della sicurezza, scongiurando situazioni potenzialmente tragiche.

