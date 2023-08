Spesa alimentare: nel 2023 si paga di più per mangiare di meno

Le famiglie italiane si trovano in una situazione di difficoltà nel 2023, come evidenziato da un'analisi della Coldiretti basata sui dati Istat riguardanti il commercio al dettaglio nel primo semestre dell'anno rispetto al periodo precedente. Il caro prezzi, con un incremento del 4,5%, ha portato ad una riduzione delle quantità di prodotti alimentari acquistati, ma il vero peso sulla spesa familiare è stato causato dai rincari legati all'inflazione, che hanno obbligato gli italiani a spendere il 7,3% in più.

La ricerca della convenienza economica ha spinto moltissime famiglie a rivolgersi ai discount alimentari, dove le vendite hanno registrato un significativo balzo del 9,4% nel semestre, segnalandosi come il canale di vendita a più basso prezzo tra gli scaffali del dettaglio. Purtroppo, questa tendenza ha portato ad una rinuncia alla qualità dei prodotti acquistati, poiché le famiglie sono costrette a cercare prezzi più convenienti per far fronte alle difficoltà finanziarie.

Le conseguenze della situazione economica si estendono anche al settore agricolo, colpito duramente dal maltempo che ha danneggiato i raccolti e dai prezzi che spesso non riescono nemmeno a coprire i costi di produzione. Ciò ha comportato il rischio di abbandono di interi territori da parte delle imprese agricole. A pesare ulteriormente sulla sostenibilità economica del settore sono i costi logistici, spinti dall'aumento del prezzo della benzina, che incidono in misura significativa, rappresentando circa un terzo dei costi totali per i prodotti come frutta e verdura.

Per affrontare questa difficile situazione, è necessario promuovere accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali, stabilendo obiettivi qualitativi e quantitativi precisi e prezzi equi che non scendano mai al di sotto dei costi di produzione, in linea con la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni.

