Agrumi, scoperta una proteina che li protegge dall'attacco della muffa verde

È stata scoperta una proteina in grado di proteggere gli agrumi dall'attacco della muffa verde, una delle principali malattie che causano notevoli perdite economiche nell'industria agricola mondiale dopo la raccolta. Questo importante risultato è stato raggiunto da un team di ricerca composto dal Csic (Consiglio Superiore per la Ricerca Scientifica spagnolo) e dall'Iata (Istituto di Agrochimica e Tecnologie Alimentari).

Scoperta una proteina in grado di proteggere gli agrumi dall'attacco della muffa verde

La proteina in questione è chiamata Afp (Antifungal Protein) ed è prodotta da alcune specie di muffe. Questa proteina svolge un ruolo chiave nel prevenire lo sviluppo di resistenze da parte dei funghi patogeni, aprendo la strada allo sviluppo di nuovi antifungini. Oltre alla sua applicazione per proteggere gli agrumi dopo la raccolta, questa scoperta ha implicazioni significative anche nei settori medico, agricolo e tecnologico alimentare.

Il team di ricerca ha identificato il modo in cui la proteina antifungina Afp agisce contro il fungo Penicillium digitatum, responsabile della muffa verde negli agrumi. La proteina Afp ostacola la capacità del fungo di difendersi tramite la produzione di sostanze tossiche, induce la morte programmata delle cellule fungine e influisce sulla sintesi dell'acetoino, un composto organico che contribuisce all'efficacia antifungina.

Per raggiungere questi risultati, i ricercatori hanno impiegato la tecnologia Rnaseq, una metodologia di sequenziamento dell'Rna estremamente sensibile e precisa, per studiare come i geni di un organismo vengono espressi in diverse condizioni. Questo studio dettagliato ha approfondito il meccanismo d'azione dell'AfpB, una variante della proteina Afp con bersagli multipli. Ciò rende più difficile per i funghi sviluppare resistenze e allo stesso tempo apre la strada alla progettazione di nuovi antifungini basati su questa proteina o simili.

© Riproduzione riservata