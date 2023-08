Alberto Pirozzini è il nuovo chief operating officer di Pellicano Hotels

Alberto Pirozzini è stato designato come nuovo chief operating officer di Pellicano Hotels, un gruppo che gestisce prestigiosi alberghi, tra cui l'omonimo Pellicano Hotel a Porto Ercole, La Posta Vecchia situato nei pressi di Roma, e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa ad Ischia.

Pirozzini vanta una significativa esperienza nel settore dell'ospitalità di lusso, accumulata attraverso una carriera di oltre 25 anni. Il suo legame con questo settore è stato avviato presso Four Seasons, per poi svilupparsi ulteriormente tramite importanti incarichi presso The Ritz-Carlton. In particolare, ha ricoperto posizioni di rilievo all'interno di marchi prestigiosi come St. Regis Hotels & Resorts e Salvatore Ferragamo Group e nel corso del suo percorso professionale, ha gestito proprietà di lusso in varie destinazioni, tra cui gli Stati Uniti, le Bahamas, le Isole Cayman e l'Italia. Precedentemente, tra il 2016 e il 2022, ha ricoperto il ruolo di area general manager sempre all'interno del gruppo Pellicano Hotels. Grazie a questo bagaglio di competenze e alla sua esperienza consolidata, Pirozzini si presenta come un elemento di grande valore per l'azienda.

Lo stesso Pirozzini ha voluto commentare il nuovo ruolo assegnatogli da Pellicano Hotels: «Sono molto felice di tornare a far parte del Gruppo Pellicano Hotels in questo momento di grande crescita. Le nostre principali strategie incentrate su servizio innovativo, creatività, autenticità e attenzione incrollabile ai dettagli sono ciò che permettono ai nostri ospiti di vivere momenti indimenticabili».

