Caro carburante, aumenta ancora il prezzo del diesel: self a 1,816 euro al litro

I prezzi del diesel hanno registrato un nuovo incremento, raggiungendo livelli senza precedenti, secondo l'elaborazione dei dati forniti dai gestori e riportati dall'Osservaprezzi del Mimit. L'aumento è avvenuto in concomitanza con una lieve crescita anche per la benzina. Il prezzo medio praticato del diesel self è ora di 1,816 euro/litro, in aumento rispetto alla rilevazione precedente di 1,799 euro/litro. I punti vendita delle compagnie hanno mostrato prezzi medi compresi tra 1,810 e 1,827 euro/litro (no logo 1,801), rendendo il carburante sempre più costoso per i consumatori.

Sale il prezzo del diesel

La benzina in modalità self ha registrato un prezzo medio praticato di 1,937 euro/litro, in aumento rispetto alla rilevazione precedente di 1,933 euro/litro. Diversi marchi hanno offerto il carburante con prezzi compresi tra 1,930 e 1,949 euro/litro (no logo 1,922), indicando un lieve rialzo generale dei prezzi del carburante. Per quanto riguarda il servizio di erogazione assistita, la benzina ha registrato un prezzo medio praticato di 2,070 euro/litro, rispetto ai 2,065 euro/litro precedenti. Gli impianti colorati hanno mostrato una forbice di prezzi compresa tra 2,009 e 2,142 euro/litro (no logo 1,974), rendendo il servito una scelta costosa per gli automobilisti. Invece, i prezzi praticati del Gpl si sono posizionati tra 0,712 e 0,731 euro/litro (no logo 0,693), mentre il prezzo medio del metano auto si è collocato tra 1,397 e 1,485 euro/litro (no logo 1,400).

