Ita Airways, aumentati i voli invernali per la Sardegna da Roma e Milano

Ita Airways ha da poco reso disponibile il proprio programma di voli per la stagione invernale 2023/2024, con particolare attenzione a migliorare la connettività e a soddisfare l'attesa crescita del traffico passeggeri. Tenendo conto delle tendenze di traffico osservate durante la stagione estiva, la compagnia aerea ha apportato significative modifiche ai suoi servizi per garantire viaggi più agevoli ai passeggeri. Uno degli interventi principali riguarda l'introduzione di frequenze aggiuntive tra Cagliari e Roma Fiumicino, nonché tra Cagliari e Milano Linate. Nei mesi di dicembre, gennaio e marzo, Ita Airways offrirà sette voli al giorno sulla tratta Cagliari - Roma Fiumicino, rispetto ai sei voli previsti nel decreto ministeriale. Allo stesso modo, per l'intero periodo invernale da novembre a marzo, la compagnia aerea opererà cinque voli al giorno tra Cagliari e Milano Linate, rispetto ai quattro voli stabiliti dal decreto ministeriale.

Frequenze aggiuntive tra Cagliari e Roma Fiumicino, nonché tra Cagliari e Milano Linate

La decisione di aggiungere più voli su queste rotte è una misura proattiva per anticipare e affrontare la potenziale congestione durante i periodi di traffico intenso. Offrendo una maggiore frequenza, Ita Airways mira a fornire ai passeggeri più opzioni di viaggio e un'esperienza di viaggio più agevole, specialmente durante la stagione invernale quando la domanda si prevede elevata.

Oltre ad aumentare le frequenze dei voli, Ita Airways ha anche rivisto l'orario del volo tra Cagliari e Roma Fiumicino. Il volo, precedentemente operato in serata alle 17:30 durante la stagione estiva, sarà anticipato a metà giornata. Questo cambiamento è in risposta ai feedback dei passeggeri e alla necessità di offrire una migliore distribuzione dei voli durante la giornata. Si prevede che contribuirà a risolvere parzialmente le problematiche generate dall'offerta concentrata di voli prevista nel decreto ministeriale.

