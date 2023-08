Campbell's, azienda iconica dei quadri di Warhol, acquisice Rao's per 2,7 miliardi

Campbell's ha recentemente acquisito uno dei marchi più amati negli Stati Uniti, ovvero la salsa di pomodoro Rao's. L'azienda, resa celebre anche dai barattoli dell'artista Andy Warhol, ha acquisito la Sovos Brands in un affare dal valore significativo, stimato a 2,7 miliardi di dollari. Rao's è noto per le sue salse di alta qualità ed è prodotto dalla stessa azienda che gestisce i prodotti come i surgelati Michael Angelo e lo yogurt Noosa.

Campbell's acquisice Rao's per 2,7 miliardi di dollari

La salsa Rao's è quella che viene servita presso l'omonimo ristorante di Harlem, a New York. Questo ristorante, con solamente quattro tavoli, ha una storia che risale alla fine del 19° secolo e si trova nella zona che in passato era nota come Little Italy. Una delle caratteristiche distintive di Rao's è la sua reputazione legata alla difficoltà nel prenotare un tavolo: la lista d'attesa può superare persino l'arco di un anno. Questo locale è famoso per aver rifiutato, nel corso degli anni, l'accesso anche a celebrità di spicco.

© Riproduzione riservata