Liguria, 230mila euro per la promozione del vino regionale sui mercati extra Ue

Fino al 6 settembre è possibile presentare una domanda di contributo per le spese di promozione dei vini liguri nei mercati al di fuori dell'Europa. Una decisione presa dalla Giunta regionale della Liguria e avanzata inizialmente dal vicepresidente con responsabilità nell'Agricoltura e nel Marketing territoriale, Alessandro Piana. Questa opportunità rientra nell'ambito delle iniziative della campagna Ocm vino per il periodo 2023/2024.

«Sono disponibili oltre 230mila euro ripartiti in 115.745 euro per i progetti regionali e 115.745 per quelli multiregionali con capofila o partecipanti della Regione Liguria - ha spiegato il vicepresidente Piana. Questa è una misura particolarmente importante per il comparto, capace di creare o rinsaldare opportunità su mercati dinamici e in crescita».

