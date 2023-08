Musei, parchi e luoghi culturali: a Ferragosto quelli statali resteranno aperti

Il ministero della Cultura ha annunciato che durante il periodo del ponte di Ferragosto, cioè il 14 e 15 agosto 2023, i musei, i parchi archeologici e altri luoghi culturali di proprietà statale - come castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini - rimarranno aperti. Inoltre, alcuni istituti che normalmente chiudono il lunedì o il martedì sposteranno la loro giornata di chiusura in un altro giorno della settimana.

Musei e luoghi culturali statali aperti a Ferragosto

Le visite si svolgeranno seguendo gli orari di apertura soliti e rispettando le modalità di accesso stabilite da ciascuna struttura. È importante notare che l'ingresso il 14 e 15 agosto non sarà gratuito; i normali costi di ingresso saranno applicati. L'elenco, in continuo aggiornamento, è disponibile qui. Si consiglia comunque di consultare anche i siti ufficiali di ciascun museo. «È un'occasione straordinaria per offrire a cittadini e turisti l'opportunità di scoprire il patrimonio culturale nazionale anche nei luoghi di vacanza e nelle città d'arte» ha commentato il ministro Gennaro Sangiuliano.

