La più grande nave da crociera al mondo? La nuova “Icon of the Seas”

Imponente e maestosa, si chiama Icon of the Seas ed è al momento la più grande nave da crociera al mondo. Lunga 365 metri, con una stazza lorda di 250.800 tonnellate, può trasportare quasi 10mila persone, è stata costruita nei cantieri navali di Turku in Finlandia e mancano solo le ultime rifiniture. Un gigante non è solo per le dimensioni, ma anche per le moderne tecnologie che sono state utilizzate sia per la costruzione che per la vita a bordo. La realizzazione di questo colosso dei mari è stata nel mirino degli ambientalisti che la hanno definita “mostruosità anti-ambientale”, accuse respinte al mittente dai costruttori.

Il rendering dell'Icon of the Seas

«Abbiamo dedicato molte ore di lavoro per ottimizzare tutti i sistemi a bordo usando nuove tecnologie, per il trattamento dell’acqua, le saune, le cucine, le cabine, gli impianti elettrici e così via. Abbiamo la propulsione a Gnl, con due grandi serbatoi a bordo. Abbiamo diverse altre tecnologie che stanno rendendo questa nave una delle navi più moderne al mondo» ha spiegato Tim Meyer, amministratore delegato del costruttore navale Meyer Turku. La nave da crociera commissionata da Royal Caribbean è destinata a navigare nelle acque del Mar dei Caraibi, con base a Miami. Una piccola città galleggiante, con sette piscine, tanti ristoranti il parco, i negozi e una pista di pattinaggio.

FONTE: Askanews

© Riproduzione riservata