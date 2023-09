È nato il Consorzio per la tutela dei Cantuccini toscani Igp

È stato creato il Consorzio per la tutela dei Cantuccini toscani Igp, costituito da 21 aziende dolciarie toscane consorziate autorizzate a produrre i Cantuccini Igp. Queste aziende hanno deliberato ufficialmente lo scioglimento dell'Associazione e poco dopo hanno istituito il Consorzio di tutela, che porta lo stesso nome e logo dell'Associazione precedentemente conosciuta come "Assocantuccini".

I Cantuccini toscani hanno ufficialmente un proprio Consorzio di tutela

Durante l'assemblea dei consorziati, è stato votato il nuovo consiglio di amministrazione e successivamente sono stati nominati il presidente, Daniele Scapigliati, e il vice presidente, Giovanni Belli. Altri membri del consiglio di amministrazione includono Andrea Corsini, Federico Ghirelli e Cristiano Fancelli. Scapigliati ha commentato questa evoluzione dicendo che «si tratta di un passo significativo verso il potenziamento della protezione dell'Igp. È una buona notizia per tutta la Toscana, in quanto ora saremo in grado di ottenere finanziamenti pubblici per promuovere il nostro prodotto sia in Italia che all'estero. Inoltre, i nostri poteri di interdizione nei confronti delle contraffazioni e delle imitazioni sleali saranno notevolmente potenziati. Tuttavia, con maggiori poteri derivano anche maggiori responsabilità. Ci aspetta un periodo di lavoro intenso per concretizzare un progetto che abbiamo coltivato a lungo e che ora ha raggiunto un primo traguardo fondamentale. Il prossimo passo sarà richiedere il riconoscimento al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

