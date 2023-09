Il 2023 è finora il terzo anno più caldo in Italia dal 1800

Nel 2023, finora in Italia si è verificato uno dei terzi anni più caldi dal 1800, con una temperatura media superiore di 0,65 gradi rispetto alla media storica registrata sin dall'inizio delle rilevazioni. Questi dati emergono da un'analisi condotta dalla Coldiretti utilizzando i dati dell'Isac Cnr relativi ai primi otto mesi del 2023. È importante notare che l'anomalia climatica è stata ancora più pronunciata al nord, con un aumento di temperatura di +0,88 gradi, anche se il caldo settembrino sta per concludersi con l'arrivo delle piogge.

Quest'anno conferma la tendenza al surriscaldamento in Italia, con molti degli anni più caldi degli ultimi due secoli concentrati nell'ultimo decennio. In ordine di classifica, questi anni comprendono il 2022, il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020. Il 2023 ha visto una serie di eventi climatici estremi in Italia, con una media di quasi 11 eventi al giorno lungo la Penisola, tra cui grandinate, trombe d'aria, bombe d'acqua, ondate di calore e tempeste di vento. Questi eventi hanno causato vittime e danni, come indicato dall'analisi della Coldiretti basata sui dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). L'Italia sta affrontando una chiara tendenza alla tropicalizzazione, caratterizzata da una maggiore frequenza di eventi climatici violenti, sbalzi stagionali, precipitazioni intense e brevi, e rapidi cambiamenti dalle condizioni di caldo a quelle di maltempo, con effetti devastanti come dimostrato dall'alluvione in Romagna.

Il 2023 è stato segnato da una grave siccità che ha danneggiato le coltivazioni agricole, seguita da mesi in cui si sono verificati numerosi eventi meteorologici estremi, tra abbondanti precipitazioni e temperature torride. Ad esempio, il mese di agosto ha registrato una temperatura superiore di 0,48 gradi rispetto alla media storica. Quest'anno è stato particolarmente difficile per l'agricoltura italiana, con danni che supereranno i 6 miliardi di euro rispetto all'anno precedente a causa dei cambiamenti climatici. Si prevede una riduzione del 10% nella produzione di grano, del 60% nelle ciliegie e del 63% nelle pere. Anche il raccolto di miele è sceso del 70% rispetto all'anno precedente, secondo l'analisi della Coldiretti, e si osserva un calo anche nella produzione di pomodori e nell'attività di vendemmia.

