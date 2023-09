Giornata del Turismo, in estate 37,5 milioni di italiani in vacanza: +4% sul 2022

Nel corso dell'estate 2023, ben 37,5 milioni di italiani hanno optato per una vacanza di almeno alcuni giorni, spendendo complessivamente 25 miliardi di euro. Questo rappresenta un aumento del 4% rispetto all'anno precedente, secondo il primo bilancio Coldiretti/Ixe' in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, promossa dall'Unwto il 27 settembre, con un focus sugli investimenti green. Questo risultato è il risultato di un calo del turismo italiano nei mesi di giugno e agosto, ma con un incremento a luglio e settembre, favorito dalle condizioni climatiche favorevoli e dai costi più contenuti.

Il periodo delle vacanze si è accorciato, con il 50% degli italiani in viaggio che ha trascorso meno di una settimana in vacanza. Il 25% ha optato per una durata compresa tra 1 e 2 settimane, mentre un fortunato 4% è rimasto in vacanza per oltre un mese. Il mare è stata la destinazione preferita, ma sono state altrettanto apprezzate le alternative per esplorare una "Italia minore," inclusi parchi, campagne, montagne e piccoli borghi, visitati dal 72% degli italiani in vacanza, talvolta anche solo con gite giornaliere. Le vacanze del 2023 hanno mostrato una forte preferenza per le destinazioni nazionali, spinte dalla vicinanza a casa, dalla voglia di scoprire le bellezze d'Italia e dal desiderio di ritornare in luoghi già conosciuti e apprezzati per l'ambiente, i servizi e la familiarità. Tuttavia, il 28% degli italiani in viaggio, ovvero oltre 1 su 4, ha scelto di trascorrere le vacanze all'estero, spesso attratti da offerte più convenienti.

La maggioranza degli italiani in viaggio ha optato per alloggi nelle case di proprietà, presso parenti o amici, o ha scelto appartamenti in affitto. L'hotel sta gradualmente riprendendo terreno, posizionandosi davanti ai bed and breakfast, ma sono stati molto richiesti anche i circa 25.000 agriturismi presenti in Italia. Questa crescita è stata spinta da un turismo più sostenibile, con queste strutture che hanno ampliato la loro offerta, proponendo servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e amanti dell'ambiente, oltre a offrire attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, o esperienze di benessere. L'Italia si conferma leader nel turismo green, con stime di quasi 14 milioni di presenze nel 2023, che includono sia ospiti italiani che stranieri, su tutto il territorio nazionale, secondo le previsioni di Terranostra.

