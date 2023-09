Lezioni di cucina e interazione con gli animali: a Roma il villaggio Coldiretti

Coldiretti realizzerà un vero e proprio villaggio contadino a Roma, che permetterà alle persone di toccare con mano la centralità e i primati dell'agricoltura italiana. Durante questo evento, i visitatori avranno l'opportunità di trascorrere una giornata tra le aziende agricole italiane, imparare dalle lezioni di cucina degli "agrichef", interagire con gli animali come asini, mucche, pecore, capre e conigli, esplorare la fattoria didattica e partecipare all'agriasilo, dove i bambini potranno imparare a impastare il pane o a coltivare un orto. L'evento si svolgerà al Circo Massimo, nel cuore di Roma, dalle 9:00 di venerdì 13 ottobre fino a domenica 15 ottobre.

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini

Migliaia di agricoltori provenienti da diverse regioni saranno presenti, insieme al presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, per condividere la biodiversità e la sostenibilità dell'agricoltura italiana. Si metterà in evidenza il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell'innovazione. Durante i tre giorni dell'evento, ci saranno dibattiti su temi cruciali come il cambiamento climatico, l'alimentazione e i rischi associati all'omologazione dei modelli di consumo, compreso l'introduzione di cibo sintetico che minaccia la salute e la sopravvivenza del Made in Italy agroalimentare. Sarà un luogo di dibattito politico-economico sul futuro, immerso in un'atmosfera festosa con la partecipazione di cittadini e famiglie.

Il Villaggio Coldiretti di Roma sarà un'opportunità unica per sperimentare il miglior cibo italiano al 100%, preparato dai cuochi contadini che hanno conservato le tradizioni culinarie del passato. I menu saranno accessibili a tutti al costo di soli 8 euro. Ci sarà anche il più grande mercato a chilometri zero mai realizzato in Italia, dove sarà possibile acquistare direttamente dai produttori agricoli le specialità gastronomiche provenienti da tutto il paese. Inoltre, ci saranno eccellenze agroalimentari di Filiera Italia e prodotti provenienti dalle aziende di agricoltura sociale, che si impegnano nel reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, disabili o in difficoltà.

L'evento includerà anche attività come la pet therapy e il ruolo degli animali nella cura del disagio, corsi sugli orti e percorsi sensoriali, nonché un'area dedicata alle idee innovative dei giovani imprenditori agricoli. Saranno offerte lezioni di agricosmesi delle donne della Coldiretti con i segreti di bellezza tramandati dalle nonne. Inoltre, ci saranno opportunità per scoprire pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica Terranostra, con consigli per fermarsi a mangiare e a dormire nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni culinarie rurali. Un altro importante aspetto dell'evento sarà la salute delle giovani generazioni e i disturbi alimentari, con l'iniziativa "Il cibo amico" promossa da Campagna Amica in collaborazione con la Fondazione Bambino Gesù. Oltre a tutto ciò, ci saranno spettacoli di intrattenimento, concerti e rappresentazioni tradizionali, nonché lo spazio Pompieropoli realizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco.

