Mattarella a Napoli, sospese le licenze di occupazione di suolo pubblico

In occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Napoli, in programma oggi, il Comune ha emanato un'ordinanza per la quale vengono temporaneamente sospese le licenze di occupazione di suolo pubblico da parte di bar, ristoranti ed esercizi pubblici in generale.

Mattarella, visita a Napoli

Per motivi di sicurezza, quindi, non possono essere sistemate per le vie del centro storico cittadino sedie, sgabelli, tavolini, espositori e altro attinente alle attività commerciali. La disposizione sarà valida dalle ore 8.00 fino a cessate esigenze di mercoledì 27 settembre 2023, nelle seguenti zone: via Rampe San Giovanni Maggiore, 2; via Rampe San Giovanni Maggiore, 1 angolo con vico San Giovanni Maggiore; via de Marinis angolo via Mezzocannone; Largo Giusso; Largo San Giovanni Maggiore (giardinetti). Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. È la seconda volta in pochi giorni, dopo le celebrazioni per San Gennaro dello scorso 19 settembre, in cui il Comune sospende la concessione del suolo pubblico agli esercizi del centro.

© Riproduzione riservata