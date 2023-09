Aeroitalia, confermata anche per l'inverno la rotta Comiso-Pisa

La rotta Comiso-Pisa operata da AeroItalia è stata valutata positivamente dal mercato e confermata per l'intero periodo operativo invernale, che va dal 29 ottobre 2023 al 30 marzo 2024. Durante questa stagione, ci saranno due voli alla settimana, ma i giorni di operazione cambieranno e saranno il lunedì e il giovedì. AeroItalia ha messo in vendita questa rotta con un leggero ritardo rispetto ad altre rotte già confermate, come quelle da Bologna, Bucarest, Milano Bergamo e Roma Fiumicino. Inoltre, è stata aggiunta una nuova rotta per Napoli.

Confermata da Aeroitalia la rotta Comiso-Pisa per la stagione invernale

Tuttavia, è importante notare che potrebbero verificarsi cambiamenti durante la stagione. A partire dal 1° marzo 2024, sono previsti oneri di servizio pubblico per le rotte che coinvolgono le aree di Milano e Roma, in base alla continuità territoriale. In caso il vettore aggiudicatario per queste rotte sia diverso da AeroItalia, la compagnia aerea dovrebbe cessare l'operazione delle rotte Comiso-Bergamo e Comiso-Roma.

© Riproduzione riservata