Il carrello degli italiani sempre più vuoto con il caro prezzi. Boom dei discount

Il caro prezzi taglia del 4,6% le quantità di prodotti alimentari acquistate dagli italiani nel 2023 che sono però costretti a spendere comunque il 7% in più a causa dei rincari determinati dall’inflazione. Questi dati emergono da un'analisi condotta da Coldiretti basata su dati dell'Istat relativi al commercio al dettaglio nei primi sette mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il carrello degli italiani, con il caro spesa, è sempre più vuoto

Questa situazione di difficoltà economica è resa evidente dal fatto che i consumatori italiani stanno cercando di risparmiare sugli acquisti alimentari, con un aumento del 9,7% nelle vendite in valore nei discount alimentari durante i primi sette mesi del 2023, il più alto tra tutte le categorie di negozi di alimentari. Coldiretti sottolinea che questo risultato riflette la crescente difficoltà delle famiglie italiane a fronteggiare i rincari dei prezzi, che le spingono a orientare le loro spese verso canali a basso costo, talvolta a discapito della qualità dei prodotti.

Le famiglie italiane stanno adottando diverse strategie per far fronte a questa situazione economica difficile. Oltre a cercare prezzi più bassi, stanno riducendo le quantità acquistate e cercando di evitare sprechi, razionalizzando i consumi e gestendo meglio gli avanzi degli alimenti. Questo ha portato a un ritorno della cucina economica e tradizionale, con molte famiglie che preparano "ricette del giorno dopo" utilizzando gli avanzi degli ingredienti. In effetti, secondo Coldiretti, quasi il 68% delle famiglie italiane sta adottando comportamenti più responsabili per cercare di mantenere i propri bilanci familiari.

