Stop alla pesca delle anguille in Europa: ecco perché

La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (Gfcm) delle Nazioni unite ha deciso di imporre uno stop alla pesca delle anguille europee. Questa decisione riguarda un fermo di sei mesi per i pescatori professionali e un divieto totale per coloro che praticano la pesca per hobby. La Gfcm ha evidenziato che l'inquinamento e la pesca stanno rappresentando una minaccia significativa per le anguille lungo il loro percorso migratorio dal Mar dei Sargassi al Mediterraneo e poi verso il Nord Europa.

Stop alla pesca delle anguille in Europa

«L'anguilla europea - spiega Elisabetta Betulla Morello, una dei dirigenti della Gfcm - ha una situazione delle loro abitazioni che cambia nel cambio dei loro passi nella vita e richiede azioni di protezione su tutti i fronti: biologico, ambientale, socio-economico. La cooperazione è essenziale per identificare e implementare misure adeguate, non solo per gestire la pesca ma anche per proteggere l'ambiente e l'organizzazione socio-economica che gira intorno a questa specie».

