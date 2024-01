Bun Burgers apre a Milano il suo undicesimo ristorante

Salgono a 11 i ristoranti di Bun Burgers nella città di Milano con l’apertura del nuovo locale in via Procaccini, a pochi passi da Chinatown. Una nuova inaugurazione che conferma il successo della formula di un brand che offre un’esperienza di gusto unica nel segmento dello smashed burger e in cui tradizione e novità vanno a braccetto per garantire la massima soddisfazione del cliente. Oltre a una disponibilità pressoché capillare delle sue proposte grazie alla distribuzione sul territorio italiano che conta, ad oggi, ben 21 fast restaurant nel Nord della Penisola, a conferma del successo del brand in portfolio a Gioia Group.

Bun Burgers, nuovo punto vendita a Milano

Inoltre l’attenzione alla digitalizzazione, sempre più centrale per Bun Burgers, si è concentrata sui nuovi chioschi per il self ordering, multimediali e touch screen, che rendono la customer experience estremamente rapida e semplice. Il locale perfetto in cui vivere una food experience all’insegna della filosofia caratteristica di Bun Burgers. Che parte, naturalmente, dal classico hamburger newyorkese cucinato con tecnica smash, proposto anche in versione vegetale e 100% proteica, il beyond meat. Pioniere nella diffusione di questa variante, Bun Burgers l’ha resa caratteristica della sua insegna dal momento che ogni panino classico ha il suo corrispettivo “carne non carne” garantendo, però, lo stesso gusto della proposta originale.

