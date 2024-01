Il Grand Hotel Alassio diventa uno degli hotel indipendenti più importanti del mondo

Il Grand Hotel Alassio ha annunciato il suo ingresso nella collezione degli hotel indipendenti più importanti del mondo, “The Leading Hotels of the World”. Questo importante traguardo rappresenta il culmine di un nuovo corso iniziato quattro anni fa, con l'arrivo del giovane manager toscano Gianluca Borgna, e grazie all’importante piano di investimenti della famiglia Vinai, che ha portato il Grand Hotel ad affermarsi come una delle eccellenze dell'hotellerie italiana.

Il Grand Hotel Alassio entra in “The Leading Hotels of the World”

«Siamo felici di essere entrati in questa grande famiglia, che porta il Grand Hotel e tutta la destinazione in una nuova prospettiva» ha dichiarato Gianluca Borgna. «La destinazione deve aspirare e posizionarsi su un segmento sempre più Premium e con un hotel Leading, due Relais Chateaux e due stelle Michelin - oltre che decine di altre eccellenze - direi che è giusto auspicarselo. Questo grande risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e di un concetto di ospitalità innovativo che mette prima di tutto le nostre persone al centro dei nostri pensieri. Se stanno bene loro, stanno bene i nostri ospiti. E alla base di tutto, c'è stato e c'è proprio questo».

Il legame del Grand Hotel Alassio con la regione e le radici liguri del gruppo si fa sempre più forte. L'azienda Talassio ha recentemente organizzato il classico evento annuale “Talassio Team Party” all'acquario di Genova, dove i più di cento collaboratori del gruppo hanno avuto l'opportunità di visitare privatamente le bellezze dell'acquario e di godersi poi la cena aziendale e la festa di fine anno nella scenografica Sala degli Squali. Inoltre, i premi ricevuti dalla cucina e dalla pizzeria del Grand Hotel dall'autorevole testata Gambero Rosso hanno sottolineato la capacità del gruppo di evidenziare le eccellenze locali. Questo riconoscimento conferma l'impegno del Grand Hotel nel promuovere, coinvolgere e valorizzare la cucina e i prodotti tipici della regione.

Il Grand Hotel Alassio continuerà a investire nel 2024, aggiungendo alle proprie “Signature Suites” una nuova sistemazione da sogno dedicata ad Alfred Hitchcock e al suo primo film "The Pleasure Garden", girato proprio ad Alassio nel 1929. Chiude poi Gianluca Borgna: «Inoltre, è confermata la nostra apertura di 10 mesi all'anno, che permette di accogliere avventori anche durante i periodi di bassa stagione, offrendo loro la possibilità di godere delle meraviglie della destinazione fuori stagione. L'ingresso del Grand Hotel Alassio in Leading Hotels of the World rappresenta un traguardo di grande prestigio e conferma l'impegno del gruppo nel fornire un'ospitalità di altissimo livello, offrendo ai propri ospiti un'esperienza indimenticabile nella splendida cornice di Alassio. Continuano inoltre le nostre operazioni per aggiungere nuove realtà al nostro brand Talassio Collection, presente attualmente in Liguria e all’Isola d’Elba: 1 è già stata acquisita ed altre sono nel nostro mirino da tempo».

Grand Hotel Alassio

Via Gramsci 2/4 - 17021 Alassio (Sv)

Tel 0182 648778

