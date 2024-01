Essse Caffè Store, a Bologna arriva la mostra di Rocco Casaluci

L'artista e fotografo Rocco Casaluci, già fotografo di scena del Teatro Comunale di Bologna dal 2007 al 2021, presenta la mostra fotografica “Il Giardino delle Erbacce” e l'omonimo libro edito da AnimaMundi: un'immersione visiva nell'incredibile diversità e bellezza delle erbe spontanee del Salento. La mostra, che rappresenta una celebrazione della natura selvaggia e della sua poesia, catturata attraverso l'occhio del fotografo, inaugura martedì 30 gennaio alle ore 18 all'Essse Caffè Store di via Galliera 18/B a Bologna e sarà visibile al pubblico sino a sabato 30 marzo 2024, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19, tranne il giovedì e la domenica.

La mostra di Rocco Casaluci all'Essse Caffè Store di via Galliera a Bologna

Ogni fotografia di Casaluci racconta una storia, un invito a scoprire la bellezza nascosta nei dettagli più semplici. Le “erbacce” come ama chiamarle il fotografo con affetto, costituiscono un patrimonio, solo in Salento di circa 1300 specie (in tutto il territorio italiano se ne contano oltre 6mila). La mostra dedicata alla biodiversità pugliese porta con sé una riflessione sia sulla bellezza di piante spesso considerate marginali, sia sul valore di questo tipo di erbe utili per la fitoterapia e per la medicina. E andando oltre le immagini si cerca di creare una connessione emozionale con la terra e la sua biodiversità.

Le fotografie di Casaluci, rigorosamente in bianco e nero, offrono uno sguardo ravvicinato e personale a queste erbe spontanee, trasmettendo un senso di intimità con la natura. In occasione dell'inaugurazione della mostra e della presentazione del libro, il 30 gennaio dialogherà con l'autore la storica dell'arte Valentina De Pasca. Il progetto è reso possibile grazie al sostegno di una campagna di crowdfunding e grazie a Essse Caffè, Tavola della Signoria, Farmacia San Giuseppe, Centro Cornici, My Frame Lab, Zenzero Ristorante Bistrot e AnimaMundi Edizioni.

© Riproduzione riservata