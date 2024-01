Cvc, siglato accordo con Permira per l'acquisizione de La Piadineria

Cvc Capital Partners Fund VIII annuncia di aver raggiunto oggi un accordo vincolante per acquisire il 100% de La Piadineria, la più grande catena italiana del fast casual food, dai fondi Permira, società di private equity attiva a livello globale. La Piadineria è leader di mercato nel fast casual food, settore in forte crescita in Italia, con oltre 400 ristoranti distribuiti tra città, centri commerciali, outlet e retail parks. La formula proposta nei punti vendita a marchio La Piadineria si basa sull'offerta di oltre 30 tipologie di piadina, preparate con un impasto interamente prodotto nello stabilimento di Montirone (Bs).

La Piadineria, la grande catena di fast food

Le piadine sono cotte e farcite al momento secondo la richiesta del cliente, con ingredienti sempre freschi acquistati da fornitori italiani per garantire la massima qualità del prodotto, mantenendo comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo. La Piadineria, fin dalla sua fondazione, è cresciuta ad un ritmo straordinario che le ha permesso di diventare la seconda catena di ristorazione in Italia, investendo costantemente sul miglioramento dei processi organizzativi, sulla tecnologia, nonché sulla crescita e lo sviluppo delle proprie persone. Oggi, La Piadineria può contare su una squadra di oltre 2.500 collaboratori che servono circa 70mila clienti ogni giorno.

I fondi Permira hanno acquisito La Piadineria all'inizio del 2018 e hanno supportato il percorso di crescita e di trasformazione della Società, triplicando negli ultimi 6 anni sia fatturato che Ebitda ; ad oggi il Gruppo conta oltre 400 punti vendita a gestione diretta e una squadra di circa 2.500 collaboratori, in crescita rispettivamente dai 160 e 1.000 di inizio 2018. Alessandro Baccarin, director di Cvc, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di supportare un'azienda solida come La Piadineria, che ha posto la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente al centro della sua offerta al consumatore, diventando leader del settore grazie ad eccellenza operativa ed un formato unico e distintivo. Cvc è pronta a sostenere l'azienda nel suo prossimo percorso di crescita, tramite l'ulteriore espansione del business in Italia, la diversificazione in altri formati fast casual, e l'internazionalizzazione. Non vediamo l'ora di lavorare con Andrea Valota e il management team per guidare il prossimo capitolo di successo de La Piadineria».

Francesco Pascalizi, partner e Head of Italy di Permira, ha aggiunto: «Ringraziamo Donato Romano, Andrea Valota e tutto il team de La Piadineria per l'eccezionale lavoro svolto a supporto della crescita dell'azienda negli ultimi sei anni. Siamo felici di aver affiancato La Piadineria in questo percorso e siamo orgogliosi che l'azienda sia oggi una delle catene di maggior successo nel mercato della ristorazione italiana». Giorgio Dinaro, principal di Permira, ha commentato: «La Piadineria presenta molte delle caratteristiche che Permira ricerca nei suoi investimenti, essendo una società caratterizzata da un alto livello di crescita ed una sana redditività. Siamo felici che la collaborazione con La Piadineria possa oggi arricchire il nostro track record di investimenti di successo nel settore consumer e abbia favorito una crescita sostenibile della società».

Andrea Valota, ceo del Gruppo La Piadineria, ha commentato: «Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto insieme a Permira che ringrazio per il supporto e l'aiuto degli ultimi anni. Siamo entusiasti dell'operazione con Cvc e siamo convinti che nei prossimi anni la Società sarà in grado di sfruttare al meglio le opportunità di crescita che il mercato ci offre. La nostra ambizione è quella di consolidare il posizionamento di leadership de La Piadineria in Italia e di accelerare la nostra espansione all'estero». Donato Romano, presidente del Gruppo La Piadineria, ha aggiunto: «Ringrazio il team di Permira per la partnership e per il percorso di successo intrapreso insieme, e sono fiducioso che La Piadineria continuerà la sua espansione sotto la guida di Andrea Valota e con il supporto di Cvc».

Il perfezionamento dell'operazione, soggetto alle consuete autorizzazioni regolamentari, è previsto nella prima metà del 2024. Cvc è stata assistita da Bain & Co., OC&C, Alvarez & Marsal, New Deal Advisors, Facchini Rossi Michelutti, PedersoliGattai, Lazard and Jefferies. Permira è stata assistita da Rothschild, Mediobanca, Legance, BCG, E&Y, Simon-Kucher, Maisto & Associati.

© Riproduzione riservata