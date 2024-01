L'Hotel Santavenere di Maratea tra i “The Leading Hotels of The World”

L'Hotel Santavenere di Maratea (Pz), dopo due anni di gestione da parte del gruppo Egnazia Ospitalità Italiana, entra a far parte del circuito di The Leading Hotels of the World, brand che rappresenta il meglio dell’ospitalita luxury nel mondo con oltre 400 hotel e resort selezionati per una clientela raffinata, costantemente alla ricerca di bellezza e unicità.

L'Hotel Santavenere

L'Hotel Santavenere e stato selezionato grazie alla sua eleganza senza tempo, alla sua posizione mozzafiato affacciata sul Mar Tirreno e all’impegno costante del gruppo Egnazia nell’offrire un servizio personalizzato di alta qualità.

Il Santavenere si prepara ad accogliere i suoi prossimi ospiti, ad aprile 2024, con una nuova veste, grazie a lavori di rinnovamento che renderanno ancora più eleganti e confortevoli alcuni ambienti dell’hotel. Una delle principali novità e la ristrutturazione di otto camere nell’area del grande giardino, che amplierà l’offerta a disposizione degli ospiti. Inoltre, e prevista la creazione di un campo da padel. «Vedere il Santavenere entrare a far parte di un circuito così prestigioso è motivo di grande soddisfazione per tutti noi – commenta Aldo Melpignano, fondatore e amministratore delegato di Egnazia - Siamo stati fin da subito entusiasti di poter collaborare con Arsenale Spa e raggiungere insieme, in brevissimo tempo, questo importante traguardo che distinguerà il futuro percorso dell’Hotel Santavenere. Siamo certi che Maratea diventerà una delle destinazioni più ambite della prossima estate, perché conosciamo appieno il suo valore, idoneo a conquistare una posizione di rilievo nel panorama del turismo leisure italiano».

© Riproduzione riservata