Metro Italia, il fatturato nel biennio 2022-'23 sfiora i 2 miliardi di euro

Si è chiuso con un fatturato di 1,97 miliardi di euro (+9,4% rispetto all'anno fiscale precedente) l'anno fiscale 2022/2023 di Metro Italia, l'azienda specializzata nel commercio all'ingrosso nel settore Horeca. Un risultato trainato da tutti i canali di vendita, che hanno registrato performance migliori rispetto al 2021-2022. A livello globale il Gruppo Metro Ag ha registrato un fatturato di 30,6 miliardi di euro (+2,7% rispetto al 2021-2022).

Metro Italia, fatturato in costante crescita

Un grande risultato per il principale player del settore che, con 49 punti vendita in 16 regioni, 2 depositi per il canale Fsd (Food Service Distribution) e circa 4.000 dipendenti in Italia, vanta un assortimento di circa 30.000 referenze, circa 23.700 Food e circa 6.300 Non Food, messe a disposizione di circa 200.000 clienti. Sul totale delle referenze Food, ben 7.000 sono quelle locali (23%) - referenze che Metro mette a disposizione dei propri clienti grazie a una rete di circa 800 fornitori partner distribuiti sul territorio italiano.

Analizzando i risultati ottenuti nel 2022-2023 dai singoli canali di vendita il Cash&Carry, che rappresenta il 77% delle vendite totali di Metro Italia, ha registrato un fatturato di 1,5 miliardi di euro (+6,5% e +93 milioni di euro sul 2021-2022). Crescita a due cifre anche per il canale Food Service Distribution (Fsd), che ha chiuso l'anno con un fatturato di 434 milioni di euro (+17,3 % e +64 milioni di euro rispetto al 2021-2022). Lo sviluppo di questo canale sarà una delle priorità di Metro nel 2023-2024. Grazie alle consegne effettuate dagli Store e dai due depositi di Siziano (Pavia) e Fara Sabina (Rieti), Metro è in grado di raggiungere i Clienti in tutte le sedici regioni in cui è presente.

Sull'andamento di Metro Italia nel 2022-2023 hanno inciso anche le ottime performance del Mercato Online, presente oggi in Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia. In Italia il canale di vendita online lanciato a luglio 2022 ha registrato una crescita esponenziale, chiudendo l'anno fiscale a 12,6 milioni di euro di fatturato. Il Mercato Online è un marketplace aperto a tutti dove è possibile trovare oltre 100.000 prodotti messi a disposizione da oltre 200 aziende partner. Per lo smistamento dei prodotti Metro si avvale di un magazzino operativo da luglio 2022 a Casei Gerola (Pavia).

Due sono i progetti principali che hanno portato a questi risultati: il rinnovamento di tutti i banchi refrigerati e degli impianti di refrigerazione negli store di Cesano, Como, Castellanza, Genova, Merano, che utilizzano solo refrigeranti naturali (Co2); il rinnovamento degli impianti di illuminazione con nuove lampade a Led e nuovi sistemi di regolazione negli store di Cesano, Cinisello e Como. Guardando invece a quanto fatto per combattere lo spreco alimentare, l'azienda ha ulteriormente consolidato la collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare donando eccedenze di prodotti pari a 5.5 milioni di euro.

